Nieuwe transfer in de maak? Roglic komt met opvallende woorden over zijn toekomst

Primoz Roglic wordt er straks 35. Toch denkt de Sloveen bijlange nog niet aan stoppen met koersen.

De vierde eindzege in de Vuelta is voor Primoz Roglic een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. Als hij bij Visma Lease a Bike gebleven was dit wellicht niet mogelijk geweest, want toen had hij in dienst van anderen moeten rijden.

Na de Vuelta gaf Roglic in luxehotel Ritz in Madrid nog een persconferentie om terug te blikken op deze rittenkoers. Daarbij kwam hij ook met een reeks opvallende woorden over zijn eigen toekomst als wielrenner.

“Momenteel zit ik bij deze ploeg, maar je weet niet wat de toekomst brengt. Waar zal ik rijden, hoelang zal ik nog rijden.…”, vraagt hij zich af.

Roglic ligt nog één jaar onder contract bij zijn werkgever. “Nu heb ik net de Vuelta gewonnen met Red Bull-BORA-hansgrohe en ik vind het heel mooi dat ik dat heb mogen doen. Hopelijk hebben de mensen van de ploeg er ook van genoten en kunnen we samen vieren.”

De Sloveen eindigde met enkele cryptische uitspraken. “Ik wil gewoon op mijn best zijn, zowel op de fiets als ernaast. Dat wil iedereen, maar het is ook alles wat je kunt doen. Wetende dat je dat hebt gedaan, kun je altijd tevreden zijn.”