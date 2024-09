Edward Theuns krijgt plots dubbele uitdaging op het EK en onthult zijn rol in de wegrit

Bondscoach Sven Vanthourenhout moest zijn selectie voor het Europees kampioenschap enkele keren aanpassen. Zo mag Edward Theuns voor de vijfde keer naar het EK.

Edward Theuns werd vorige week al opgeroepen om Wout van Aert te vervangen in de wegrit van zondag, maar hij moet donderdag ook aan de bak in de mixed relay. Daar vervangt hij Yves Lampaert, die ziek moest afhaken.

Twee disciplines dus voor Theuns op het EK, terwijl hij eigenlijk eerst niet was opgeroepen. "Toen de selectie werd bekendgemaakt, was er enige teleurstelling omdat ik uit de boot viel", zegt Theuns bij Het Nieuwsblad.

Al begreep Theuns het ook, Vanthourenhout had bijzonder veel keuze voor het EK. Toen hij werd opgeroepen als vervanger voor Van Aert zorgde dat toch voor een goed gevoel bij Van Aert. Voor Theuns wordt het zijn vijfde EK.

Theuns in dienst van sprinters op EK

In de wegrit moet hij wel Wout van Aert vervangen, wat voor niemand gemakkelijk is. "In de eerste plaats vind ik het jammer voor Van Aert. Zoals die reed, was hij voor ons land een troef", stelt Theuns.

Theuns krijgt wel een andere rol en stelt zich in dienst van sprinters Merlier, Philipsen en Meeus. "Ik schik me als trouwe soldaat naar de richtlijnen van de bondscoach." Theuns was dit jaar vaak een schakel in de sprint voor Jonathan Milan, een van de topfavorieten voor het EK.