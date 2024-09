Visma-Lease a Bike valt volledig uit de lucht over Jonas Vingegaard

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Waagt Jonas Vingegaard zich aan dezelfde dubbel zoals Tadej Pogacar met de GIro en de Tour? Bij Visma-Lease a Bike weten ze van niets.

Met zijn eindzege in de Ronde van Polen eind augustus zette Jonas Vingegaard al snel een punt achter zijn seizoen. De Deen schreef daarin wel O Gran Camiño en Tirreno-Adriatico op zijn naam en werd tweede in de Tour.

Na zijn lange revalidatie na zijn val in de Ronde van het Baskenland en de nakende geboorte van zijn tweede kindje besloot Vingegaard om in 2024 niet meer te koersen. Daardoor staat hij wel lang aan de kant voor hij opnieuw een koers rijdt.

Visma-Lease a Bike weet niets over Giro-plannen Vingegaard

Door een lange rustpauze, zou Vingegaard het seizoen van volgend jaar beter kunnen voorbereiden. Volgens HLN zou Vingegaard dan ook aan Visma-Lease a Bike hebben laten weten dat hij graag de Giro zou rijden.

Bij Visma-Lease a Bike vallen ze echter uit de lucht. Persverantwoordelijke Sander Kleikers reageerde bij het Deense Ekstra Bladet. "Ik weet echt niet waar het vandaan komt. Het komt zeker niet van ons team."

"We zijn nog niet eens begonnen met de evaluatie van dit seizoen. Het is heel verrassend." Zet Vingegaard ook in 2025 weer alles op de Tour? Het zou zomaar kunnen.