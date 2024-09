UPDATE: Goede voorbeeld voor Victor Campenaerts en Lotte Kopecky: België heeft al eerste medailles op EK in eigen land beet

Victor Campenaerts en Lotte Kopecky hebben het goede voorbeeld gekregen. Als ze een medaille pakken, zal dat niet de eerste zijn die België verovert op het EK.

Er hebben immers al een aantal wedstrijden plaatsgevonden op het EK tijdrijden. Eerst waren de junioren aan de beurt. Onze landgenot Matisse Van Kerckhove mocht bij de jongens lange tijd in de hotseat plaatsnemen. Zijn tijd werd wel nog door vijf andere renners geklopt. Van Kerckhove moest dus vrede nemen met een zesde plaats.

Eén van de vijf wielrenners die beter dan hem deden was Jasper Schoofs. Die was zelfs de enige die de uiteindelijke winnaar enigszins kon bedreigen. Het verschil tussen Schoofs en de Nederlander Mouris bedroeg zeven seconden. Die kloof was er dus wel degelijk, waardoor Schoofs de Europese titel aan Mouris moest laten.

Mooie zilveren medaille voor Schoofs

Het werd zo wel een hele mooie zilveren medaille voor Schoofs. De Duitser Fietzke legde beslag op de derde plaats en maakte het podium zo compleet. Fietzke reed 24 seconden trager dan Mouris en moest dus ook 17 seconden toegeven op Schoofs. De derde Belgische tijdrijder, Aldo Tailleu, brak zijn sleutelbeen bij een valpartij.

Bij de junioren dames was er geen Belgisch eremetaal weggelegd. Met Luca Vierstraete en Ilken Seynave hadden we wel twee rensters die min of meer een ereplaats in de wacht sleepten. Ze eindigden op respectievelijk de achtste en de tiende plaats. Ze moesten iets meer dan driekwart minuut toegeven op de winnares.

Fee Knaven tweede bij de dames

Dat was de Spaanse Ostiz, die alles uit de kast moest halen om de Nederlandse Fee Knaven te kloppen. Die laatste familienaam doet natuurlijk wel een belletje rinkelen. Het verschil tussen beide dames was amper één seconde.

Update: Alec Segaert heeft het EK tijdrijden bij de beloften gewonnen. Zilver en goud al voor België!