Waarom focust Lotte Kopecky plots zo op het tijdrijden? Bondscoach spreekt klare taal

Lotte Kopecky werd woensdag voor de eerste keer Europees kampioen tijdrijden bij de profs. En dat slechts een jaar nadat ze ze zich er echt op is gaan focussen.

Tijdrijden was zowat het laatste aspect van het wegwielrennen waar Lotte Kopecky nog niet aan de wereldtop stond. Daar heeft ze nu dus verandering in gebracht met de Europese titel tijdrijden bij de profs.

Vorig jaar begon Kopecky op het tijdrijden te focussen, om op de Olympische Spelen mee te doen voor de medailles. Daar werd ze uiteindelijk zesde op 25 seconden van het podium na een val. Op het EK was het dus wel prijs.

Kopecky zocht naar nieuwe uitdagingen

Volgens bondscoach Ludwig Willems is er een duidelijke reden voor de focus van Kopecky op het tijdrijden. "Ik denk dat Lotte momenteel bezig is met het zoeken naar nieuwe uitdagingen. Dat heeft ze ook nodig. En daar is het tijdrijden één van", zegt hij bij Sporza.

Kopecky amuseert zich ook in het tijdrijden, over tien dagen krijgt ze ook de kans om mee te doen voor de wereldtitel in Zürich. "De concurrentie is iets groter, maar anderzijds: als je hier het tijdverschil ziet ..."

Kopecky won het EK met 44 seconden voorsprong op Van Dijk, toch drievoudig wereldkampioene. En het parcours op het WK speelt in het voordeel van Kopecky. Er moet meer geklommen worden, wat Kopecky ook goed kan.