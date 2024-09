Derde Tourzege kwam zeker niet vanzelf: Tadej Pogacar komt met stevige onthulling

Tadej Pogacar won met overmacht zijn derde Tour de France uit zijn carrière. Toch liep niet alles op wieltjes bekend de Sloveen nu.

Met zes ritzeges en een voorsprong van meer dan zes minuten op eerste belager Jonas Vingegaard won Tadej Pogacar in juli overtuigend zijn derde Tour. Het was wellicht wel de beste Pogacar ooit in de Tour.

Toen Pogacar aan de Tour begon had hij echter ook al de Giro in zijn benen. Daar won hij ook zes ritten en bedroeg zijn voorsprong op nummer twee Dani Martinez net geen tien minuten. En dat voelde Pogacar toch.

Pogacar voelde zich niet top in de Tour

"De eerste dagen na de Tour ging mijn lichaam in een soort van shutdown modus, ik was volledig kapot", onthult Pogacar bij HLN. In de vierde rit pakte Pogacar op de Galibier wel stevig uit met ritwinst in Valloire.

"Ik heb mij twee weken fysiek behoorlijk slecht gevoeld, maar mentaal was ik zeer blij natuurlijk", stelt Pogacar. Dat Pogacar zich beter voelde naar het einde van de Tour was duidelijk, van de laatste acht ritten won hij er vijf.

Na de Tour heeft Pogacar dan welverdiende rust genomen en goed kunnen herstellen. De Sloveen heeft dan ook een groot deel van de zomer thuis kunnen spenderen. "Het was al jaren geleden dat ik daar tijd voor had."