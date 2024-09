Mathieu van der Poel baalt van afwezigheid van Wout van Aert: wat betekent het voor zijn EK?

Mathieu van der Poel wordt zondag een van de outsiders voor de Europese titel. Want door het uitvallen van Wout van Aert is Van der Poel nu in het nadeel.

Nederland staat met Mathieu van der Poel en sprinter Olav Kooij aan de start van het EK wielrennen in Limburg. Ook bij België was het een plan om met een mix van aanvallers en sprinters verschillende troefkaarten te hebben.

Tot Wout van Aert zwaar ten val kwam in de Vuelta. Hij moest een streep trekken onder zijn seizoen en moest zo op zijn 30ste verjaardag het EK in eigen land. En daar baalt ook Mathieu van der Poel wel van.

Van der Poel zal Van Aert missen

"Ik vermoed dat het zijn plan was om de koers hard te maken en dan Jasper Philipsen en Tim Merlier achter de hand te houden voor de sprint. In dat opzicht is het wel jammer dat hij er niet is, ja", geeft Van der Poel toe bij HLN.

De Nederlander zal nu op zoek moeten gaan naar andere bondgenoten om een massasprint te vermijden. Heel veel landen komen met een topsprinter aan de start, zo zet Italië alles in op Jonathan Milan.

Van der Poel heeft wel een scenario in zijn hoofd hoe hij het EK wel kan winnen. "Als er onderweg gekoerst wordt en het een harde wedstrijd is." Dan zal er wellicht maar een kleine groep naar de finish in Hasselt gaan.