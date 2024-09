Stevig probleem voor Van der Poel op het EK? Bakelants wijst naar afwezigheid Van Aert

Mathieu van der Poel komt zondag aan de start van het EK wielrennen. De vraag is maar welke rol hij daar zal kunnen spelen.

Nederland trekt met twee kopmannen naar het EK wielrennen in Limburg: Mathieu van der Poel en Olav Kooij. Van der Poel mag zijn kans gaan in de heuvelzone, Kooij mag zijn kans gaan in de massasprint.

Met heel wat andere sprinters aan de start is een sprint de meest logische uitkomst. Italië brengt Jonathan Milan aan de start, België Tim Merlier en Jasper Philipsen en Noorwegen Alexander Kristoff.

Van der Poel zal Van Aert missen

De vraag is of Mathieu van der Poel wel veel zal kunnen doen op het EK. Jan Bakelants ziet de afwezigheid van Wout van Aert daar een grote rol in spelen. "De afwezigheid van Wout is een tweesnijdend mes voor Mathieu", zegt hij bij HLN.

Van Aert was voor Van der Poel de grootste concurrent geweest, maar ook zijn beste bondgenoot. "Van der Poel en Van Aert samen hadden wél tegengewicht kunnen vormen tegen het peloton", stelt Bakelants.

Nu zal Van der Poel op zoek moeten gaan naar een andere bondgenoot. Dat zou Mads Pedersen kunnen worden, waarmee Van der Poel in Gent-Wevelgem al op pad ging. De Deen won wel in de sprint.