Mathieu van der Poel lang niet de enige die het begrepen heeft: "Zonde wat er met Wout van Aert is gebeurd"

Heel veel mensen vinden het triest wat er met Wout van Aert gebeurd is. Mathieu van der Poel denkt dat hij zonder Van Aert aan de start minder kans maakt om het EK te winnen.

Dat heeft Van der Poel in zijn interviews voorafgaand aan het EK zelf aangegeven. Het is in de eerste plaats natuurlijk erg voor Van Aert zelf, maar er zijn dus ook sportieve gevolgen voor renners waar hij het anders zou tegen moeten opnemen. Koos Moerenhout is het helemaal eens met de theorie van zijn kopman en betreurt de afwezigheid van Van Aert op het EK.

De Nederlandse bondscoach hoopt op een harde koers. "In die zin - en sowieso - is het zonde wat er met Wout van Aert is gebeurd, dat is ook een renner die altijd en overal graag koerst. Hij had ook dit kampioenschap een grote rol kunnen spelen, om het attractiever en zwaarder te maken", legt Moerenhout uit bij In De Leiderstrui.

Blessure Van der Poel valt mee

Het is nog niet zo lang geleden dat ook Mathieu van der Poel geblesseerd was. Gelukkig was dat veel minder erg. Op het moment dat hij opgaf in de Renewi Tour, was het toch even koffiedik kijken. "Gelukkig bleek dat uiteindelijk mee te vallen, maar uiteindelijk kan het ook de andere kant opvallen en moet je gaten gaan vullen. Nu kunnen we het plan uitvoeren zoals we dat willen."

© photonews

Moerenhout haalde opgelucht adem, ook omdat hij in die periode met andere blessuregevallen zat. Hij kan zijn ploeg opstellen zoals hij dat wil. "Met ons middenveld en de kopmannen Mathieu en Olav hebben we een heel mooie ploeg. Voor dit type wedstrijd hebben we qua body heel goede renners, temeer omdat die renners met body ook een goede sprint in de benen hebben."

Naast Van der Poel nog belangrijke renners

Ook renners als Van Poppel, Teunissen of Van Dijke kunnen een belangrijke rol spelen voor Nederland. "Als Mathieu, maar ook Danny, Mike of Mick, onderweg al veel moeten doen, dan zullen we daarin flexibel moeten zijn. Daar moeten we ook niet bang voor zijn, maar daar zit juist de kracht van een ervaren ploeg als deze in."