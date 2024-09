Vader Patrick wil meer respect voor zoon Jasper Philipsen: "Zonder hem was dat er niet"

Zondag is het hoogdag voor Jasper Philipsen. Dan wil hij het EK in zijn eigen streek op zijn palmares bijschrijven.

Jasper Philipsen is de grote topfavoriet om het EK op de weg te winnen. Al kreeg die ambitie wel een stevige knauw toen bleek dat ook Tim Merlier geselecteerd werd.

Ook vader Patrick Philipsen vindt het een beetje vreemd. “Wat gaan ze doen als het een sprint wordt? Tegen mekaar sprinten? Wie kampioen wil worden, moet de andere verslaan. Hopelijk wordt het niet het verhaal van die twee honden die vechten om een been”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Het is voor Jasper Philipsen het ideale parcours, want de volgende jaren bieden de grote kampioenschappen niks op zijn maat. Ten vroegste in 2028.

Ook het feit dat Philipsen niet op de Olympische Spelen stond hakte er stevig in. “Ik weet niet of dat is blijven hangen. Misschien is dit EK als pasmunt gebruikt: misschien is er daarom een extra mannetje mee voor hem.”

Volgens vader Patrick speelt het zwakke WK in Glasgow vorig jaar in het nadeel van Jasper. “Hij had misschien niet moeten gaan toen. Hij gaf vroeg op. Fysiek en mentaal was hij blijkbaar niet klaar na een lastige Tour.”

Al verdient hij meer respect, zo vindt vader Patrick. “Jasper is wel een belangrijke puntenpakker voor België geweest de voorbije jaren. Zonder hem hadden ze misschien niet met vier naar Parijs mogen gaan.”