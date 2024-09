Belgische vrouwen kunnen niet stunten op EK en slaan noodkreet richting Lotte Kopecky

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Belgische vrouwen hebben op het EK wielrennen geen top tien plek kunnen veroveren. Ze hopen dan ook dat Lotte Kopecky snel terugkomt.

Op het EK wielrennen bij de vrouwen werd er vooraf een massasprint verwacht en die kwam er ook. De Nederlandse Lorena Wiebes won autoritair de sprint en veroverde haar tweede Europese titel bij de profs.

Bij afwezigheid van Lotte Kopecky, die zich door de voorspelde massasprint liever voorbereidde op het WK, konden de Belgen niet stunten. Marthe Truyen was de eerste Belgische op de 14de plaats.

"De sprint was superhectisch. Ik zag heel veel bijna-valpartijen, maar geen enkele hele valpartij. Er werd veel 'gekwakt'. Ik denk dat niemand van ons daar eigenlijk veel ervaring mee heeft", zei Truyen bij Sporza.

Truyen wil Kopecky er liever weer bij

Iedereen mocht zijn kans gaan, maar het was bijzonder moeilijk om een massasprint te ontlopen met een dominante Nederlandse en Italiaanse ploeg. In de massasprint mocht Marthe Truyen dan haar kans gaan

"Het bleek een utopie dat we het zonder Lotte Kopecky zouden kunnen. Ik doe bij dezen een oproep aan Lotte om volgende keer weer mee te rijden", lachte Truyen nog. Op het WK in Zürich is Kopecky er wel weer bij.