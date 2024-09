Philipsen wilde uit de Tour stappen na incident met Van Aert: "Al dat gedoe..."

Jasper Philipsen kreeg in de Tour meer dan eens de volle laag. Hij wilde op een bepaald moment zelfs uit de Tour stappen.

In de zesde rit van de Tour de France werd Jasper Philipsen teruggezet van de tweede naar de 107de plaats na een incident met Wout van Aert. Dat zorgde er ook voor dat Philipsen de groene trui uiteindelijk aan Biniam Girmay moest laten.

Philipsen kreeg een storm van kritiek over zich heen over een manoeuvre die hij deed in de sprint. Hij dacht er zelfsf even aan om uit de Tour te stappen, al was dat dan vooral in de emotie van het moment na zijn declassering.

Philipsen over hoe hij sprint

"Al dat gedoe over mijn sprintgedrag… Ik zat echt met een gevoel van onmacht", zegt Philipsen er over bij Het Nieuwsblad. Philipsen stelt dat hij iemand is die sprint op instinct en hij nooit bewust een gevaarlijk manoeuvre doet.

Philipsen kan tijdens een sprint dan ook niet bijsturen, stelt hij. Hij begint niet aan een sprint met het idee dat hij gewoon rechtdoor moet rijden. "Zo werkt het niet voor mij", stelt de sprinter duidelijk.

"Daarom dacht ik even: 'Ik kan beter naar huis gaan, want voor hetzelfde geld gebeurt er de volgende sprint opnieuw iets en krijg ik weer alle shit over mij heen'", besluit Philipsen nog.