Italiaan wijst passieve (of slimme) Belgen met de vinger na het Europees kampioenschap

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Italië reed op het EK in Limburg bijna de hele dag op kop voor sprinter Jonathan Milan. Hij werd maar 13de, maar de Italianen hekelden ook de Belgische ploeg achteraf.

De Italianen hadden dezelfde tactiek als de Belgen op het Europees kampioenschap: alles op de massasprint zetten. Daarvoor rekenden de Italianen op Jonathan Milan, die de voorbije weken heel wat indruk maakte.

Dat een kopgroep van zes met Van der Poel, Pedersen en Laporte wegreed op 50 kilometer van de streep was voor de Italianen dan ook een probleem. "Er was één scenario dat we moesten vermijden", zei bondscoach Daniele Bennati bij Bici Pro.

De Italianen moesten Affini en Cattaneo opofferen om Van der Poel en co tot de orde te roepen. "Zij hadden in de laatste drie kilometer heel nuttig kunnen zijn." De trein van Italië moest te snel op kop komen.

Italiaan wijst naar passieve Belgen

"We moesten al op 1.300 meter van het einde aangaan en dus kwamen de mannen van achteren. We hadden deze situatie niet mogen laten ontstaan", zei Bennati nog. Renner Mirco Maestri wees echter ook naar de passieve Belgen.

"Als wij er niet waren geweest, hadden Van der Poel en Pedersen het gered", zei de Italiaan. "Helaas konden we het tempo met enkele mannen minder niet hoog houden in de sprint en kon Jonathan daardoor niet sprinten."