Amai zeg! Vanthourenhout ging wel heel erg ver voor Evenepoel en Van Aert op Olympische Spelen

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft heel wat uit de kast gehaald voor de renners op de Olympische Spelen. En dat leverde uiteindelijk ook stevig op.

De Olympische Spelen in Parijs werden een ongelofelijk succes voor het Belgische wielrennen. Remco Evenepoel pakte zowel tijdens het tijdrijden als in de wegrit de gouden medaille. Beter doen kon gewoonweg niet.

Een ongelofelijke prestatie van onze landgenoot, al heeft hij daarbij ook ontzettend veel hulp gekregen van bondscoach Sven Vanthourenhout. In de Tafel van Gert vertelde hij maandagavond hoever hij voor alles ging.

De renners verbleven voor de Spelen startten in een hotel buiten Parijs, om zich in ideale omstandigheden voor te bereiden. Toch moesten ze enkele dagen in het olympisch dorp slapen, al waren de bedden niet ideaal.

Het ging om kartonnen bedden, een marteling voor heel wat atleten. Ook de kwaliteit van de matrassen stelde bijzonder weinig voor. “Ik had op voorhand een kleine vrachtwagen gehuurd en ben met eigen matrassen naar Parijs gereden”, geeft Vanthourenhout toe.

Maar daar bleef het ook niet bij. Zo huurde de bondscoach daags voor de tijdrit ook een Airbnb in de buurt van de startplek. “Iedereen weet hoe het zit als je een verplaatsing moet maken in Parijs. Dat kan elke minuut veranderen. Als je in het verkeer vast komt te staan, ben je gezien.”

Wout van Aert en Remco Evenepoel verbleven dus in de Airbnb, vlak bij de start van de tijdrit en konden heel relaxed aan hun koers beginnen die dag. Met goud en brons tot gevolg.