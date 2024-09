'Ontevreden renner stapt op bij INEOS Grenadiers en... wordt ploegleider bij ander team'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

INEOS Grenadiers zal afscheid nemen van Luke Rowe. Dat zegt althans transfergoeroe Daniel Benson op zijn website.

Luke Rowe was de voorbije weken en maanden bijzonder kritisch voor zijn werkgever INEOS Grenadiers. De 34-jarige renner begreep niet dat de ploeg zo kon wegzakken.

“Ik zal mijn best doen om het netjes te zeggen. Je kunt het niet goedpraten. Het is een team met een enorm hoog budget. Renners worden betaald om grote koersen te winnen. Dat gebeurt nu gewoon niet”, vertelde hij na de Vuelta bij Eurosport.

“We leveren niet. Niet dat één persoon verzaakt, maar het gaat al lange tijd niet goed. Aan de top blijven is lastig, we werden opgejaagd. Nu moeten we achter de rest aan.”

Volgens Benson zal Rowe binnenkort stoppen met koersen. Hij gaat aan de slag als ploegleider, maar niet bij het team waar hij zelf lange tijd actief was.

Decathlon AG2R La Mondiale zou zijn nieuwe werkgever worden, zo schrijft Benson over de Welshman. Het nieuws zou heel binnenkort bekendgemaakt worden.