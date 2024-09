Alpecin-Deceuninck komt met doelstellingen voor de rest van de week: "Niemand minder dan Mathieu van der Poel"

Daar spelen de koersen zich af die deze week nog op het programma staan voor Alpecin-Deceuninck. In België komt er woensdag een eendagswedstrijd aan met de GP de Wallonie. Tibor del Grosso, Aaron Dockx, Kaden Groves, Quinten Hermans, Senne Leyen, Xandro Meurisse en Oscar Riesebeek zullen daar de kleuren van Alpecin-Deceuninck verdedigen.

Mathieu van der Poel heeft die koers in 2022 al eens gewonnen, maar kan daar deze keer niet aanwezig zijn. VDP gaat immers van start in de Ronde van Luxemburg. Hij weet ook welke ploegmaats hij aan zijn zijde krijgt in deze rittenkoers. Dat zijn Soren Kragh Andersen, Emiel Verstrynge, Jimmy Janssens, Jente Michels en Silvan Dillier.

Alpecin-Deceuninck verwacht zich aan een race vol fun en veel actie in de koers, laat het weten via sociale media. Het maakt ook zijn doelstellingen voor deze week bekend. "Zowel in de Belgische Ardennen als in het Groothertogdom starten we met enkele grote namen. Onze Vuelta-toppers Kaden Groves en Quinten Hermans zijn de kopmannen op de Citadel van Namen."

Tomorrow starts a fun week with lots of racing action. Starting with #grandprixdewallonie and @skodatour, a one-day race and a five-day stage race, respectively.



And both in the Belgian Ardennes and in the Grand Duchy, we start with a few big names. Our Vuelta toppers… pic.twitter.com/KbRRyqrdaL