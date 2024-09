Roodhooft heeft dubbel gevoel bij gemaakte keuzes en zegt wat Van der Poel deugd zou doen in aanloop naar WK

Het is niet omdat je zelf keuzes maakt dat die geen nadelen hebben. Van der Poel trekt naar het WK met een vrij laag aantal wedstrijddagen in de benen in 2024.

Dat is eigen aan de planning die de kopman samen met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck heeft uitgetekend in 2024. Van der Poel heeft eerder al uitgelegd dat dit het 'nieuwe wielrennen' is: minder wedstrijden en meer hoogtestages. Van der Poel zelf kan dan nog eens pieken naar de voor hem belangrijkste koersen als geen ander. Deze aanpak heeft hem geen windeieren gelegd. Het winnen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zorgde voor een schitterend rendement. Zijn deelname aan de Tour de France joeg het aantal koersdagen in 2024 omhoog. Dan nog liggen die aan de lage kant, want daarna volgde met de Renewi Tour tot dusver slechts één rittenkoers en die hij moest hij dan nog vroegtijdig afbreken. Van der Poel in Luxemburg Van der Poel maakt zich nu op voor de Ronde van Luxemburg, die woensdag begint en tot zondag zal duren. "Zoals hij zondag zelf al aangaf: vijf dagen extra competitie zullen hem van pas komen. Het hadden er gerust nog wat méér mogen zijn", merkt Christoph Roodhooft op bij Het Laatste Nieuws. "Maar ja, ‘t is niet anders", legt de ploegleider van Alpecin-Deceuninck zich erbij neer. Roodhooft verduidelijkt ook met welke sportieve intenties Van der Poel naar Luxemburg is getrokken. "Het klassement wordt niet meteen een objectief. Het zijn vooral klimmers als Skjelmose, Ayuso en Tiberi die als kandidaat-eindwinnaars beschouwd worden en dan is er nog man in vorm Hirschi om rekening mee te houden. Van der Poel op zoek naar ritzege "Maar een ritzege zou hem uiteraard wel eens deugd doen", zegt Roodhooft over Van der Poel. "Dat mag er zeker bij."