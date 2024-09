Winnende Mathieu van der Poel doet ellende van de ploeg in Luxemburg vergeten en geeft visitekaartje af voor WK

Voor de ploeg was de eerste koersdag in Luxemburg lange tijd ellende. Als Mathieu van der Poel dan wint op het einde, kan dat natuurlijk allemaal vergeten worden. Zijn zege in de openingsrit in de Ronde van Luxemburg is de eerste overwinning van Van der Poel sinds Parijs-Roubaix.

"Een ritzege zou hem deugd doen", beweerde Christoph Roodhooft voor aanvang van de Ronde van Luxemburg over Mathieu van der Poel. In zijn mogelijk laatste koers in de regenboogtrui kreeg de wereldkampioen meteen een etappe op zijn maat. Er lagen vier hellingen onderweg en aan het einde zouden de punchers het wel eens kunnen halen.

De ondersteuning van de ploeg is dan wel welkom, maar dat werd een moeilijk verhaal. Jimmy Janssens kon door ziekte niet van start gaan en ook Soren Kragh Andersen moest op de valreep passen voor deze koers. Het was dan hopen dat met de andere ploegmaats alles in orde bleef. Helaas, Emiel Verstrynge moest onderweg opgeven.

Renner Soudal Quick-Step in de vlucht

Van der Poel had zo maar twee ploegmaats meer over: Jente Michels en Silvan Dillier. Het was dus aan de andere teams om de vluchters terug te halen. Dat gebeurde ook, maar wel pas diep in de finale. Pepijn Reinderink van Soudal Quick-Step en Bais hebben het peloton doen werken om tot een groepssprint te komen.

Andreas Kron en een paar renners van Visma-Lease a Bike zaten goed gepositioneerd. Van der Poel kwam er tijdig uit en had nog een demarrage in de benen waar niemand tegen opgewassen was. Met lengten voorsprong bereikte hij de meet en daar mocht hij eindelijk nog eens de handen in de lucht steken. Laporte werd tweede, Kron derde.

Opluchting bij Lidl-Trek

Opluchting is er ook bij Lidl-Trek. De ploeg moest na pech in de finale klassementsman Skjelmose terugbrengen. De Deen sloot net op tijd aan om tijdsverlies te kunnen vermijden.