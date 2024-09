Meteen een opdoffer om mee te beginnen: ploeg rond Van der Poel sterk gereduceerd, Belg is bij de pechvogels

Alpecin-Deceuninck had zijn ploeg aangekondigd waar het de Ronde van Luxemburg mee zou aanvatten. Bij de start van de openingsetappe stonden de zaken er plots anders voor. De Belgische ploeg liet op sociale media weten dat onze landgenoot Jimmy Janssens niet van start kon gaan. Janssens is afgelopen nacht immers ziek geworden.

De ploeg laat ook weten dat Soren Kragh Andersen niet is kunnen starten in de eerste rit in de Ronde van Luxemburg. De reden waarom de Deen niet deelneemt wordt niet meegedeeld, maar het zou een last-minute verandering geweest zijn. Op het allerlaatste moment werden dus heel wat plannen door elkaar geschud. Niet meteen de manier waarop je aan een koers wil beginnen.

Zo blijven er slechts vier renners van Alpecin-Deceuninck over om de Ronde van Luxemburg te rijden. Naast Van der Poel zijn dat de Belgische jongeren Jente Michels en Emiel Verstrynge en de Zwitser Silvan Dillier. De Belgen kent Van der Poel misschien wel enigszins uit het veld, al zal het vooral andersom zijn. Dillier is dan weer een ervaren werkkracht.

Unfortunately, our riders started only four in the @skodatour Luxembourg this afternoon. Both Jimmy Janssens and Søren Kragh Andersen have fallen ill. Jimmy is struggling with an acute respiratory infection, Søren Kragh has a viral gastro flu. Last minute, our medical staff… pic.twitter.com/2jljlk7HX7