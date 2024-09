🎥 Vansevenant slaat dubbelslag in Luxemburg, Van der Poel krijgt tikje richting het WK

Mauri Vansevenant heeft de koninginnenrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij slaat zo ook een dubbelslag, Mathieu van der Poel kreeg een klein tikje richting het WK.

Met 200 kilometer tussen Rosport en Diekirch was de derde etappe in de Ronde van Luxemburg ook de zwaarste. Met bijna 4000 hoogtemeters onderweg was het ook een goede test voor het WK in Zürich.

Mauri Vansevenant, er niet bij op het WK, reed samen met Davide Formolo weg uit het peloton. Op 12 kilometer van de streep probeerde Vansevenant al eens weg te rijden, maar dat lukte niet. Op 4 kilometer van de streep was het wel prijs.

Winst voor Vansevenant, Van der Poel lost (even)

Vansevenant won met 18 seconden voorsprong op de Italiaan. Voor de West-Vlaming de eerste zege sinds februari vorig jaar, toen hij bergop won in de Ronde van Oman. Vansevenant is ook de nieuwe leider in Luxemburg.

In het peloton versnelde Marc Hirschi enkele keren, Mathieu van der Poel reageerde telkens. Op zo'n 4 kilometer van de streep moest Van der Poel wel passen, hij kon de Zwitser bergop even niet volgen. Toch een klein tikje voor het WK.

De wereldkampioen keerde wel nog terug en sprintte naar de derde plaats. Hij is dus wel zijn leidersplaats kwijt aan Vansevenant, die nu 23 seconden voorsprong heeft op Formolo en 34 seconden meer dan Van der Poel.

