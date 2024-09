Campenaerts doet bij voorspelling WK tijdrijden Evenepoel schaterlachen met uitspraak over rivaal: "Wie is dat?"

De sfeer zat er goed in op de persbabbel over het WK tijdrijden. Campenaerts en Evenepoel konden wel wat aflachen, vooral omdat laatstgenoemde erg lette op de uitspraak van die eerste.

Victor Campenaerts begon aan zijn betoog over het tijdritparcours en ziet dat de Belgische kopman op zijn wenken bediend wordt. "Het is een ideaal parcours voor Remco Evenepoel, maar niet voor hem alleen. Het moet mij ook wel liggen. Het is vergelijkbaar met bepaalde eerdere tijdritten die ik al gereden heb. Ik was ook gelijkaardige parcoursen altijd goed."

Aan de favorietenstatus van Evenepoel moet volgens Campenaerts niet getwijfeld worden. "Natuurlijk is Remco Evenepoel één van de favorieten. Dan heb je mannen als Ganna en Tarling, waar je vraagtekens achter kunt zetten. Achter die drie heb je nog heel wat goede tijdrijders. Ik heb het dan over mannen als Küng, Roglic en Bissegger."

Evenepoel aan het gniffelen

Campenaerts heeft gerust een hiërarchie in gedachten en durft dus met een voorspelling komen. "Als ik het podium moet voorspellen, dan zou ik Remco tippen als wereldkampioen en op de tweede plaats Küng en Roglic zetten." Evenepoel ging dan al luidop gniffelen, maar Campenaerts hield zich nog even serieus. "Vanuit mijn oogpunt zijn die laatste twee ook onverslaanbaar."

Campenaerts kan vervolgens niet anders dan het gelach bij Evenepoel opmerken. De renner van Lotto Dstny had de laatste letter van de naam van Roglic uitgesproken zoals je de letter k uitspreekt in de Nederlandse taal. Evenepoel maakte met enkele vraagjes duidelijk dat hij het hilarisch vond. "Wie is die derde? Roglik? Wie is dat?"

Campenaerts in zelfde rijtje als Bissegger

De tweede Belgische tijdrijder op het WK kon zijn ernstig relaas over het kampioenschap wel nog hervatten. "Ik durf mezelf wel in hetzelfde rijtje van mannen als Bissegger plaatsen."