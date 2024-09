Plan klaar om Pogacar te kloppen en er is nog heel interessante inside informatie

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Volgende week zondag staat de wegrit op het WK op de agenda. Tadej Pogacar is de grote kanshebber om wereldkampioen te worden.

Een lange koers, veel hoogtemeters en gematigde temperaturen. Alle omstandigheden op het WK in Zwitserland lijken in het voordeel van Tadej Pogacar te spelen.

Maar ook Remco Evenepoel heeft zijn gedachten op dit WK gezet, anders zou onze landgenoot niet aan de start komen. En dus is het aan bondscoach Sven Vanthourenhout om weer met een masterplan af te komen.

Van één ding is Vanthourenhout alvast overtuigd. Op een WK is het niet altijd de grote favoriet die met de bloemen naar huis trekt. Denk maar aan het WK in Wollongong 2022.

Toen waren Wout van Aert en Tadej Pogacar de grote kanshebbers om de regenboogtrui te pakken, maar het was Remco Evenepoel die won.

Wat Vanthourenhout wel wil vermijden is dat Evenepoel alleen komt te zitten met Pogacar. “Zeker op zo’n finish zal Pogacar met Evenepoel naar de streep willen rijden. Andersom geldt dat minder en dus zullen we er alles aan doen om die situatie te voorkomen”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Maar de bondscoach verzamelde ook nog inside informatie over de belangrijkste tegenstander van Evenepoel. “Ik hoorde van twee Belgische renners dat Pogacar in Canada minder indrukwekkend koerste dan tijdens de Tour. Dat is al een begin...”