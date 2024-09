Belgen waarschuwen allemaal voor hetzelfde op WK tijdrijden: "Hopen dat er geen accidenten gebeuren"

Het parcours van het WK tijdrijden lijkt op maat van Remco Evenepoel. Al wordt het toch opletten op één bepaalde strook waar Evenepoel al voor waarschuwde.

Op zijn persconferentie waarschuwde Remco Evenepoel al voor de afdaling van de Schwabachstrasse op het WK tijdrijden. "Iedereen denkt misschien dat ik overdrijf, maar het is echt wel super steil", zei Evenepoel.

Die afdaling van de Schwabachstrasse is 1,3 kilometer lang en overbrugt een hoogteverschil van 122 meter. Met een gemiddelde van 10% en een strook van zo'n 14% is het dan ook bijzonder steil. Dat stelde ook Victor Campenaerts.

Belgen over steile afdaling op WK tijdrijden

"Je kunt er 100 km/u als pieksnelheid halen, maar een gemiddelde van 100 km/u hoop ik niet dat nodig zal zijn", citeerde HLN Campenaerts. En dan is er nog een stuk die van licht naar donker overgaat, waardoor je in een zwart gat lijkt te duiken.

Is de afdaling dan te gevaarlijk? "Goh. Meestal is een bepaalde strook op een parcours er pas over, wanneer er effectief iets gebeurd is", stelt Lotte Kopecky. Zij strijdt ook voor de medailles op het WK tijdrijden.

Volgens Evenepoel maakt het feit dat de renners in droge omstandigheden naar beneden kunnen rijden al een verschil. Dat zal maandag bij de beloften niet het geval zijn. "Als het nat ligt, is het hopen dat er geen accidenten gebeuren", zegt topfavoriet Alec Segaert.