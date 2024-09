Remco Evenepoel is op zijn hoede: "Iedereen denkt dat ik overdrijf, maar..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel verdedigt zondag op het WK tijdrijden zijn wereldtitel. Pakt Evenepoel voor het tweede jaar op rij de regenboogtrui?

Met de Ronde van Groot-Brittannië en nog wat trainingen in Spanje in de benen komt Remco Evenepoel aan de start van het WK tijdrijden. Sinds zijn olympische titel in Parijs reed Evenepoel wel geen tijdrit meer.

Toch staat Evenepoel zondag met vertrouwen aan de start van het WK tijdrijden. "Wat ik vorige week heb gevoeld op training, is veelbelovend", citeert Het Nieuwsblad Evenepoel op zijn persconferentie vrijdagavond.

Steile afdaling op WK tijdrijden

Volgens Evenepoel is hij net op tijd in vorm voor het WK tijdrijden. De olympische kampioen tegen de klok ging het parcours van 46,1 kilometer al verkennen en zag dat hij zeker kans maakt om zijn titel te verlengen.

Evenepoel zag een snel parcours, dat redelijk vlak is, maar wel een stijgend tussenstuk heeft. Daardoor telt het parcours ook zo'n 400 hoogtemeters, maar er moet dus ook bergaf worden gereden.

En daar schuilt er gevaar volgens Evenepoel. "Het gevaarlijkste stuk is de super steile kilometer naar beneden. Iedereen denkt misschien dat ik overdrijf, maar het is echt wel super steil. Recht blijven is de boodschap."