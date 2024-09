Ine Beyen spreekt iets duidelijk tegen over Lotte Kopecky: "Daar ben ik echt van overtuigd"

Lotte Kopecky wil na haar Europese titel tegen de klok ook scoren op het WK tijdrijden. Ine Beyen ziet Kopecky als een van de kandidaten voor een medaille.

Elf dagen geleden blies Lotte Kopecky iedereen weg op het Europees kampioenschap tijdrijden. Na zes Belgische titels op rij tegen de klok en haar eerste internationale titel. En dan volgt nu het WK tijdrijden.

Al rekent Ine Beyen Kopecky niet bij de topfavorieten voor het goud. "Op het WK komen Chloe Dygert (titelverdedigster) en Grace Brown (olympisch kampioene) erbij. Dat is andere koek", zegt ze bij Sporza Daily.

"Ik denk dat Lotte zelf met een medaille in haar hoofd zit en dan ga ik daar met plezier in mee." Kopecky nam in 2022 voor het eerst deel aan de WK-tijdrit, in Wollongong werd ze toen negende. Nu liggen de ambities dus hoger.

Is WK niet de koers te veel voor Kopecky

Kopecky heeft al een druk jaar achter de rug, wordt dit WK niet te veel dan? "Neen, want Lotte heeft haar programma duidelijk opgesteld. Zo heeft ze de Tour laten vallen. Ze heeft zeker nog zin in dit WK, daar ben ik van overtuigd."

Er zit ook bijna een volledige week tussen het WK tijdrijden en het WK op de weg, de mixed relay slaat Kopecky over. Daardoor kan ze zich op de twee onderdelen volop focussen op een medaille.