Zieke Philipsen past voor sprintersbal: photofinish tussen twee andere snelle Belgen

De Gooikse Pijl is traditioneel een festijn voor de sprinters. Vorig jaar won Jasper Philipsen er nog, maar hij kon zijn titel niet verdedigen. En dus was het uitkijken wie over de snelste benen zou gaan beschikken.

Het slechte nieuws kwam al vrij snel in de ochtend dat Jasper Philipsen zijn titel niet zou kunnen gaan verdedigen in de Gooikse Pijl. De organisatie bevestigde al snel dat slechte nieuws. Philipsen zou ziek zijn en kon daardoor niet aan de start komen in Gooik, waar over een plaatselijk parcours niet minder dan negen rondes werden afgewerkt om in totaal aan 195 kilometer te gaan komen. Start of the Gooikse Pijl in Roosdaal. Jasper Philipsen DNS #GooiksePijl pic.twitter.com/3FtcsIz4el — Tom Ink (@TDelencre) September 22, 2024 Met Arno Claeys en Rune Herregodts konden een paar Belgen zich zeker laten zien tijdens de race. De traditionele vlucht was er eentje met zes, met ook nog Grignard, Huens, Mosca en schönberger in de rangen. Kroniek van een aangekondigde massasprint Claeys was de eerste die eraan was voor de moeite, ook de andere vluchters werden op zo'n tien kilometer van het einde opgeslokt door het peloton. Waarop Jasper De Buyst zijn moment gekomen achtte om aan de boom te gaan schudden, maar ook zonder lang vooruit te kunnen blijven. Ook Cedric Beullens probeerde het nog eens tevergeefs. En dus kregen we toch nog de kroniek van een aangekondigde massasprint. Daarin werd het uiteindelijk een photofinish tussen Tim Merlier en Jordi Meeus, waarbij Merlier aan het langste eind trok. Olav Kooij werd derde.