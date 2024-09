Vicewereldkampioen Schoofs kreeg hulp van... Evenepoel en onthult zijn guilty pleasure: "Een hele zak"

Jasper Schoofs heeft België zilver bezorgd op het WK tijdrijden voor junioren. Al dacht de jonge Belg nog even dat hij toch won.

Na de finish dacht Jasper Schoofs dat hij de wereldtitel tijdrijden had gepakt bij de junioren. Hij stak dan ook zijn arm in de lucht, maar niet veel later volgde de ontnuchtering. Hij was tweede, op zes seconden van de Fransman Seixas.

"Toen ik over de meet kwam, was ik een beetje teleurgesteld. Het was al vaak net niet dit seizoen op de kampioenschappen", zegt Schoofs bij Sporza. Op het BK werd Schoofs tweede in de wegrit en tijdrit, op het EK tweede in de tijdrit.

Wiel van Evenepoel en M&M's

Toch overheerst de trots bij Schoofs. Hij rijdt volgend jaar bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step en kon op het WK al gebruik maken van het materiaal van de ploeg van Patrick Lefevere.

"Een paar dagen geleden kwam de mecanicien naar me toe met een sneller wiel. Remco (Evenepoel) heeft hem gisteren nog gebruikt. Ik reed met hetzelfde wiel", zei Schoofs. Het leverde hem net geen goud op.

Vieren doet Schoofs met M&M's, waar hij toch wat verslaafd aan is. "Vandaag zal ik al zeker een hele zak eten", lachte Schoofs. Hij hoopt dat hij het volgend jaar bij Soudal Quick-Step ook nog mag eten.

Schoofs viert even na de streep