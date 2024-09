Vrouw Oumi doet boekje open over moeilijke voorbereiding van Evenepoel op WK tijdrijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na dubbel goud op de Olympische Spelen stoomt Remco Evenepoel ook door op het wereldkampioenschap. Dat was geen sinecure, stelt ook vrouw Oumi.

Een kettingprobleem veroorzaakt door hemzelf, zorgde nog voor heel wat stress bij de start van het wereldkampioenschap tijdrijden voor Remco Evenepoel. Dat werd nog op tijd opgelost en Evenepoel knalde naar de wereldtitel.

"Wat een moment... Zoiets kan je niet op voorhand plannen, maar gelukkig is het nog goedgekomen en kon hij zich snel weer focussen", blikte zijn vrouw Oumi terug op het moment bij VTM Nieuws.

Decompressie bij Evenepoel na de Spelen

Toch was de voorbereiding op het WK wielrennen niet makkelijk, onthult Oumi. Evenepoel had nood aan decompressie na de Olympische Spelen, maar eigenlijk had hij maar vier dagen tijd om vakantie te nemen.

"Mentaal had hij toen zeker wel zin om iets anders te doen, maar uiteindelijk is Remco daar toch sterk gebleven en heeft hij die klik kunnen maken." De ambitie om te winnen was te groot om opnieuw te winnen.

De rol van Oumi is om Evenepoel zo goed mogelijk te helpen en hem zo hard te steunen zodat hij zijn plan kon uitvoeren. Daar kan zondag in de wegrit nog een tweede wereldtitel op de weg bijkomen.