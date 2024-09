ZILVER en BRONS: Belgische junioren verrassen op WK-tijdrit, Frans supertalent pakt goud

De Belgische junioren hebben België een derde en vierde medaille bezorgd op het WK tijdrijden. Jasper Schoofs pakte zilver, Matisse Van Kerckhove brons.

Matisse Van Kerckhove was eigenlijk niet voorzien voor het WK tijdrijden bij de junioren, maar mocht door het uitvallen van Belgisch kampioen Aldo Tallieu invallen. Opvallend is dat Van Kerckhove al 14 jaar in Catalonië woont en daar ook kampioen is tegen de klok.

Van Kerckhove mocht als tweede van start gaan, maar zette meteen een toptijd neer, met een gemiddelde van maar liefst 53 kilometer per uur. Bijna iedereen beet zijn tanden stuk op de tijd van de Spaanse Belg.

Twee Belgen op het podium

Het Franse supertalent en eigenlijk klimmer Paul Seixas (17), die volgend jaar prof wordt bij Decathlon-AG2R, was trager bij de eerste twee tussentijden dan Van Kerckhove. Maar was aan de finish was hij toch 7 seconden sneller dan de Belg.

En dan moest de tweede Belg nog komen, Jasper Schoofs. Hij zette bij de tussentijden telkens een tijd in de top drie neer. Aan de streep kwam hij tekort voor de wereldtitel, Seixas was nog 6 seconden sneller.

Schoofs pakt dus het zilver, Van Kerckhove het brons. België staat voor het eerst met twee landgenoten op het podium op het WK tijdrijden bij de junioren. Vorige week pakte Schoofs ook al zilver op het EK tijdrijden.

