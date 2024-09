José De Cauwer vertelt openlijk over de honderdduizenden euro's schulden die hij had

Sinds 2019 is José De Cauwer verlost van al zijn schulden. Die had hij opgebouwd na het faillissement van wielerploeg ADR.

Financieel ging het ontzettend slecht met wielerploeg ADR, maar dat weerhield José De Cauwer niet ervan om een deel van de kosten en lonen uit eigen zak te betalen.

Daar zag hij echter nooit iets van terug. “Die financiële put was dus míjn schuld, en ik heb mijn familie erin meegesleurd”, vertelt hij aan HUMO.

“Maar ja, we wonnen de hele tijd: de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, zelfs de Tour met Greg LeMond... Dáárom bleef ik geld in de ploeg steken. Tegen beter weten in.”

Op de koop toe liep hij nog op een sisser bij de belastingen. “Er bleek van alles niet te kloppen met het aanslagbiljet, dus heb ik een bezwaarschrift ingediend, maar dat werd onontvankelijk verklaard omdat ik het niet had ondertekend. Dat was ik domweg vergeten. Het was pure nonchalance, maar het heeft me wel een smak geld gekost.”

Sinds 2019 is hij schuldenvrij, nadat hij ongeveer 400.000 euro afbetaalde. “Ik ben de VRT dankbaar, mijn job als commentator heeft me erbovenop geholpen. Dat is ook de reden waarom ik blijf doorgaan: ik heb nog iets goed te maken.”