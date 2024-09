📷 Wout van Aert laat nog eens van zich horen en heeft goed nieuws

Geen wereldkampioenschap op de weg voor Wout van Aert na zijn zware valpartij in de Vuelta. Ondertussen is Van Aert in Italië, wellicht voor wat welverdiende vakantie.

Een week geleden verscheen Wout van Aert voor het eerst sinds zijn zware valpartij in de Vuelta op 3 september in het openbaar. Dat deed hij toen nog op krukken, twee weken nadat hij een diepe wonde aan zijn knie opliep. "Het gaat op zich wel goed, maar we zijn nu twee weken verder en, zoals je ziet, loop ik nog steeds op krukken. Dat is toch niet wat je hoopt", zei Van Aert toen bij Sporza. "Mijn knie was toch behoorlijk beschadigd." Van Aert in Italië met vrouw Sarah Een week later lijkt het al een stuk beter te gaan met Van Aert. Op Strava zette Van Aert een wandeling van zo'n drie kilometer met zijn vrouw Sarah in Italië. "Babystapjes", schreef Van Aert er zelf bij. Op zijn Instagram plaatste Van Aert nog een foto vanuit zijn hotel, waar hij wellicht geniet van een welverdiende vakantie. Iets minder dan een maand na zijn zware val in de Vuelta kan Van Aert eindelijk wat genieten. Wanneer we Van Aert opnieuw op de fiets mogen verwachten, is nog niet duidelijk. Hij heeft alleszins wel plannen om deze winter opnieuw het veld in te duiken en enkele crossen te rijden.