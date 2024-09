Tadej Pogacar en Slovenië incasseren nog stevige tegenslag voor het WK in Zürich

Tadej Pogacar en Slovenië moeten net voor de wegrit op het WK in Zürich nog een wissel doorvoeren. Een van toppers moet alsnog afhaken.

De deelname van Matej Mohoric was al onzeker voor de WK-wegrit en heeft nu ook afgehaakt. De Sloveen was vorige week op verkenning ten val gekomen van een gravelwedstrijd in het Spaanse Girona.

Mohoric, de huidige wereldkampioen gravel, ging niet van start in die wedstrijd. Het was afwachten of hij kon starten op het WK op de weg en dat is niet het geval. Hij wordt vervangen door de Matic Zumer (26).

Geen Mohoric op WK in Zürich

"Ik heb sinds de val contact gehad met Matej", zegt bondscoach Uros Murn tegen het Sloveense Delo. "We hebben met de definitieve beslissing gewacht tot vandaag, toen Mohoric nog eens trainde om zijn blessures te evalueren."

"Hij heeft een blessure aan zijn hand, met een paar hechtingen. Daar zou hij zondag niet zonder problemen mee kunnen rijden. "Zijn vervanger, Matic Zumer, arriveert morgen in Zürich", zegt Murn nog.

Topfavoriet Tadej Pogacar kan op het WK in Zürich dus niet rekenen op Mohoric, maar wel op Primoz Roglic, Jan Tratnik, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevz Govekar en vervanger Matic Zumer.