Vol zelfvertrouwen: Roodhooft waarschuwt Evenepoel en Pogacar voor Van der Poel op WK

Is Mathieu van der Poel een favoriet om zichzelf op te volgen als wereldkampioen in Zürich? Volgens Christoph Roodhooft wordt het zelfs moeilijk om de Nederlander te kloppen.

Met 4300 hoogtemeters op 273,9 kilometer lijkt het WK-parcours in Zürich wat op dat van Luik-Bastenaken. Verschil is wel dat er op het WK in de finale geen steile beklimming zoals de Roche aux Faucons is.

Ploegleider Christoph Roodhooft ziet Van der Poel dan ook niet kansloos in Zürich. Zeker omdat bijvoorbeeld de finale van de Ronde van Vlaanderen, die hij dit jaar al voor de derde keer won, ook bijzonder zwaar is.

De concurrentie is wel bijzonder stevig met Evenepoel, Pogacar en ook Hirschi. "Wat Evenepoel doet, is gewoon indrukwekkend. Wat Pogacar in Canada deed, was ook niet niks. En Hirschi heeft de laatste vijf, zes weken, zowat overal de koers bepaald", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel en Pogacar zullen moeite hebben met Van der Poel

Zij zullen volgens Roodhooft allemaal op de afspraak zijn. Maar dat zal Van der Poel ook zijn. De Nederlander viel zo'n anderhalve kilo af om in Zürich beter bergop te kunnen rijden. Roodhooft gelooft in zijn kansen.

"Die mannen gaan Mathieu evenzeer als tegenstander hebben. Ook voor hen gaat alles in de plooi moeten vallen om Van der Poel te kloppen in de finale", klinkt het vol zelfvertrouwen. Volgt Van der Poel zichzelf dan toch op?