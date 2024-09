Belgisch kampioen Tim Wellens had een goede reden om het WK tijdrijden niet te rijden

Afgelopen weekend won Remco Evenepoel het WK tijdrijden. Belgisch kampioen tijdrijden Tim Wellens stak niet onder stoelen of banken dat hij er niet bij hoefde te zijn.

Remco Evenepoel was één van de absolute topfavorieten om zijn eigen wereldtitel in het tijdrijden te verlengen. Het was spannend tot op de meet, maar onze landgenoot deed het wel.

Ook Victor Campenaerts deed mee in het tijdrijden, al had dat eigenlijk ook Belgisch kampioen Tim Wellens moeten zijn. Al had die daar niet echt veel zin in.

“Wat had ik er te winnen? De regenboogtrui zou een zeer, zeer, zeer optimistische ambitie zijn geweest”, vertelt hij meteen aan Het Laatste Nieuws.

Hij was misschien vijfde of zesde kunnen worden, wat zeker een mooie prestaties was, maar daarvoor wilde hij geen andere wedstrijden opofferen.

“Uiteindelijk word ik nog altijd betaald door UAE. En als de ploeg zegt: ‘Tim, rij de SUPER 8 Classic, ja dan doe ik dat’.”

Bovendien heeft bondscoach Sven Vanthourenhout ook nooit gevraagd of Wellens het WK tijdrijden wou doen. “En ik was zelf ook geen vragende partij”, besluit hij.