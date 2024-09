Carrière afsluiten met WK-goud na onwaarschijnlijke ontknoping: "Hoe ik dit ga vieren?"

Wat een apotheose op het WK in Zürich bij de handbikers H1. Maxime Hordies leek op weg naar zilver, maar pakte in extremis nog goud.

Het was zijn laatste koers uit zijn carrière, maar het leverde Maxime Hordies wel een gouden medaille op de wegrit van het WK in Zwitserland op. Eerder pakte hij al brons in de tijdrit.

Het scenario van de koers was een echte thriller. “Ik vertrok moeizaam”, vertelt Hordies aan VTM NIEUWS. “Ik was niet honderd procent en kon niet mee met Cornegliani. Maar ik ben blijven vechten, ondanks die minuut achterstand.”

Maar in de laatste kilometer zag hij hem plots rijden. “Ik zei: ‘wat?’. Nadien gaf ik alles wat ik nog in mijn mars had. Dit is ongelofelijk. Want eigenlijk zat het zilver al in mijn hoofd. Zo zie je maar. Niets is over tot je de finish hebt gepasseerd.”

Het is de vierde keer dat hij het WK won, maar deze zal hem het langst van al bijblijven door de manier waarop hij ze pakte in die laatste kilometer.

“Ik ben fier om zo afscheid te kunnen nemen. Bestaat er een betere manier? Ik denk het niet. Ik ben ook trots op wat ik heb betekend voor de sport. Hoe ik deze titel ga vieren? McDonald’s!”, sloot Hordies af.