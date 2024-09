Pogacar verpulverde record van Pantani in Tour: "Maar eigenlijk klopt dat niet"

Tadej Pogacar demonstreerde afgelopen zomer in de Tour de France. Zo verpulverde hij een record van de magische Marco Pantani.

De overmacht van Tadej Pogacar in de Tour de France was gigantisch groot. De Sloveen reed Jonas Vingegaard op maar liefst zes minuten in het algemeen klassement.

Het is voor de toeschouwers hopen dat volgend jaar weer veel spannender zal zijn, met hopelijk een Vingegaard die weer helemaal fit is. Dat was na een valpartij in de Ronde van het Baskenland nu niet het geval.

Pogacar verscherpte deze zomer heel wat records in de Tour de France. Ook de klim van Marco Pantani op Plateau de Beille moest eraan geloven. De Sloveen was maar liefst vier minuten sneller dan de Italiaan indertijd.

Voor Alberto Contador klopt dat eigenlijk helemaal niet, zo vertelt hij aan de Spaanse sportkrant AS. “Er worden simpelweg watts bespaard in de lagers, watts bespaard in de tubeless banden…”, vertelt hij.

“Daarnaast was de klim een soort ploegentijdrit: Visma Lease a Bike legde een estafette van vier kilometer af. In het geval van Pantani was er nog een groep van vijftig renners toen ze vier á vijf kilometer hadden gereden. Toen vertrok hij alleen. Het is allemaal relatief. Dat betekent niet dat het record extreem scherp staat, maar die vier minuten zijn niet wat het lijkt.”