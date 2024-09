Quinten Hermans legt uit waarom hij en geen ploegmaten van Evenepoel hem bijstaan op WK

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Quinten Hermans rijdt zondag voor de tweede keer in zijn carrière het WK op de weg. Het is opvallend dat hij Remco Evenepoel moet bijstaan. Normaal zou je verwachten dat ploegmaten van Soudal-QuickStep die taak op zich nemen.

Maar Evenepoel moet het op het WK doen zonder eigen ploegmakkers. “Op het Belgisch kampioenschap sprak Sven (Vanthourenhout, red.) me er al eens over aan”, vertelt Hermans aan Het Belang van Limburg.

“Voornamelijk om zicht te krijgen op mijn planning voor het vervolg van het seizoen. Ik wist zo dat ik één van de kandidaten was, maar concreet werd de bondscoach nooit. Pas de dag voor de bekendmaking van de WK-selectie was ik zeker van mijn stek.”

Volgens Hermans heeft dat veel te maken met wat er op het WK in 2022 in Wollongong gebeurde. Toen leverde hij knap voorbereidend werk dat Evenepoel uiteindelijk de wereldtitel opleverde.

“Dat het verleden een rol speelde in de samenstelling van deze selectie, lijkt me duidelijk. Sven heeft doelbewust gekozen voor ervaren pionnen. Zondag rijden we weer een kampioenschap zonder radiocommunicatie.”

Het klikt ook heel goed met Evenepoel, zo geeft Hermans nog mee. “Maar het is nu ook niet zo dat we elkaar elke week horen”, voegt hij er nog aan toe.