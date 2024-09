Demi Vollering dient Lotte Kopecky duidelijk van antwoord na prikje over Nederlands team

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag strijden de vrouwen om de regenboogtrui op het WK in Zürich. Lotte Kopecky twijfelt aan de cohesie bij de Nederlanders, maar Demi Vollering heeft haar ploeggenote van antwoord geboden.

Met Demi Vollering, Marianne Vos en Puck Pieterse heeft Nederland misschien wel drie mogelijke winnaars in hun WK-ploeg. De voorbije jaren is echter al meermaals gebleken dat de Nederlanders niet altijd goed samenwerkten.

En daar hoopt ook Kopecky op tijdens het WK in Zürich. "Het sterkste blok, maar het is in het verleden al gebleken dat ze niet altijd goed overeenkomen...", citeerde HLN Kopecky vrijdag op haar persconferentie.

Bij Nederland rijden met Demi Vollering en Mischa Bredewold twee ploegmaats van Kopecky van SD Worx-Protime. Al vertrekt Vollering eind dit jaar wel bij de Nederlandse ploeg, waar Kopecky tot eind 2028 blijft.

Vollering niet gediend met uitspraak Kopecky

Maar de uitspraak van Kopecky over het Nederlandse team is duidelijk niet goed aangekomen bij Demi Vollering. "Nou, ik zag dat Lotte de voorbije dagen vaak alleen ging trainen, terwijl wij altijd samen op pad waren en na het ontbijt lang aan tafel bleven zitten om te keuvelen."

De Nederlanders kunnen het goed met elkaar vinden volgens Vollering, ook al steekt ze haar eigen ambitie niet weg. "Dit WK zit al lang in mijn hoofd. Het doel is goud met Nederland, maar ik zou het lastig vinden als ik het niet ben, die wint."