Emotionele Alec Segaert na bronzen medaille op WK beloften: "Het is allemaal relatief..."

Alec Segaert heeft brons gepakt in de WK-wegrit voor beloften. Al vond hij het allemaal relatief met nadat hij het nieuws hoorde over het overlijden van de Zwitserse juniore Muriel Furrer (18).

Op het WK tijdrijden greep maandag Alec Segaert nog naast de regenboogtrui en zelf een medaille, hij werd vierde. In de wegrit was het wel prijs, met een bronzen medaille. Segaert viel laat aan uit een groepje achtervolgers.

"Ik heb echt een goede wedstrijd gereden", zei Segaert achteraf bij Sporza. Hij vond de Belgen tactisch een goede koers rijden, waarbij ze het goed hebben aangepakt. Segaert kwam op zo'n 2 kilometer aansluiten bij enkele achtervolgers en viel meteen aan.

Emotionele Segaert

De regenboogtrui was voor de Duitser Behrens, de Slowaak Svrcek werd tweede en pakte zilver. Segaert pakte het brons voor Christen, die op 50 kilometer van de streep aanviel maar nog werd gegrepen.



"Het is een mooie beloning, maar het is allemaal relatief", zei een emotionele Segaert. "Na de finish was er eerst euforie. Vanuit een bijna verloren positie pak ik nog een medaille. Maar als je dan het nieuws over het overlijden hoort, maakt dat emoties los."

Het overlijden van Furrer deed Segaert terugdenken aan het overlijden van zijn ploegmaat Tijl De Decker, iets meer dan een jaar geleden. Segaert droeg toen zijn Europese tijdrittitel op aan De Decker.