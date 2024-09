Nathan Van Hooydonck onthult enorme kwaliteit van Tiesj Benoot: "Dat kan hij heel goed"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Komende zondag staat het WK op de weg op het programma. Tiesj Benoot zal volgens Nathan Van Hooydonck een belangrijke rol spelen voor Remco Evenepoel.

Tiesj Benoot is een vaste waarde op grote kampioenschappen in de Belgische ploeg de voorbije jaren. Enkel het WK van 2022 miste hij door een zware aanrijding in Livigno, waar hij een gebroken nekwervel aan overhield.

Zijn ex-ploegleider Marc Sergeant is lovend over Benoot. "Op Benoot kan je een huis bouwen. Hij doet altijd wat we verwachten dat hij gaat doen en zakt nooit door de ondergrens", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van Hooydonck over kwaliteiten Benoot

Volgens Nathan Van Hooydonck is een grote kwaliteit van Benoot dat hij zijn ego aan de kant kan zetten. Benoot weet goed wat hij kan en wat er van hem verwacht worden. Maar Benoot heeft ook nog andere waardevolle kwaliteiten.

Op het WK zijn er geen oortjes, wat communiceren tussen ploegmaats moeilijker maakt. Dat is volgens Van Hooydonck ook nog een van de kwaliteiten van Benoot. Zeker in de finale van een koers.

"Hij is heel intelligent, voelt de koers goed aan en behoudt het overzicht", stelt Van Hooydonck. "Hij is van heel veel dingen die spelen in het peloton op de hoogte. Zo weet hij heel goed wat hij op welk moment moet doen."