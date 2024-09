Lotte Kopecky spreekt straffe taal richting haar concurrenten voor het WK in Zürich

Zaterdag verdedigt Lotte Kopecky haar wereldtitel op het WK in Zürich. De Belgische vindt dat ze in Zürich een stevig voordeel heeft op de rest van de favorieten.

In 2022 pakte Lotte Kopecky zilver op het WK in Wollongong, vorig jaar was het wel prijs in Glasgow. Ook in Zürich behoort Kopecky tot de absolute topfavorieten voor de regenboogtrui, die ze dus kan verlengen.

Met 154,5 kilometer en zo'n 2250 hoogtemeters is het parcours in Zürich zwaarder dan in Glasgow, maar volgens Kopecky valt dat wel mee. "Ik had het parcours iets zwaarder verwacht", zegt ze bij HLN.

Bij de junioren waren er door de regen wel grote verschillen, die wordt ook zaterdag verwacht tijdens de wedstrijd van de vrouwen. Er wordt zo'n 11 graden Celsius verwacht, door de regen zal het wellicht nog kouder aanvoelen.

Meerdere troeven voor Kopecky

Kopecky ziet op het parcours in Glasgow mogelijkheden om bergop weg te rijden van haar concurrenten. "Ik heb al bewezen dat ik op die momenten meer kan dan enkel overleven", stelt Kopecky.

"Maar evengoed kan ik rekenen op mijn sprint. Daardoor is het vooral voor de tegenstand belangrijk om van mij af te raken en niet omgekeerd", waarschuwt Kopecky haar concurrenten. Ze kan dus op verschillende manieren winnen.