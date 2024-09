José De Cauwer ziet een groot verschil tussen de twee wereldtitels van Lotte Kopecky

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky werd zaterdag voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de weg. José De Cauwer is dan ook lovend over de manier waarop ze heeft aangepakt.

Het zag er een tijdje niet goed uit voor Lotte Kopecky op het WK wielrennen voor vrouwen. Ze moest lossen en zat op zo'n 20 seconden van de koplopers met onder meer Demi Vollering en Elisa Longo Borghini.

Maar Kopecky kwam toch nog terug en hield stand in de finale. In de sprint stond er geen maat op Kopecky, die Dygert en Longo Borghini afhield en zo haar tweede wereldtitel op rij pakte in Zürich.

José De Cauwer was lovend voor Kopecky. "In Glasgow was ze vorig jaar de beste en zaterdag won ze op een totaal andere manier. Ze heeft de koers moeten ondergaan en wint dan uiteindelijk toch", zei De Cauwer bij Sporza.

Kopecky de beste in finale WK-wegrit

"En het was geen kwestie van dat men niet wist wie ze was toen ze terugkeerde. Ze wisten het wel en ze kenden ze wel. Wat dat betreft is er geen enkel excuus voor de concurrentie en dat zullen ze wellicht ook niet inroepen."

"Ze moesten het gewoon ondergaan, Kopecky kwam terug en domineerde in het laatste gedeelte. De concurrentie wist in de finale eigenlijk al van 'we hebben het zitten'", besloot De Cauwer nog.