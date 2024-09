Sven Vanthourenhout sluit één topploeg uit voor zijn nieuwe job: "Dat ligt moeilijker"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Nu Sven Vanthourenhout geen bondscoach meer is, kan hij zich volledig richten op zijn nieuwe job. Onder meer Soudal Quick-Step is een optie.

Sven Vanthourenhout is nog maar net bondscoach af, maar hij brandt alweer van ambitie om elders aan de slag te gaan. Waar en in welke functie dat zal zijn, dat is volgens Vanthourenhout nog niet beslist.

"Op dit moment weet ik nog niet waar ik aan de slag zal gaan, in tegenstelling tot wat sommigen beweren", zegt Vanthourenhout bij VTM Nieuws. Zo beweerde Tom Boonen dat hij wist waar Vanthourenhout aan de slag zou gaan.

Boonen leek op te verklappen dat Vanthourenhout bij Soudal Quick-Step, bij de ploeg van Remco Evenepoel, aan de slag zou gaan. "Dat is één van de opties", geeft Vanthourenhout ook eerlijk toe.

Vanthourenhout niet naar UAE?

Er waren echter ook geruchten over UAE Team Emirates, waar Vanthourenhout zou kunnen samenwerken met kersvers wereldkampioen Tadej Pogacar. "Dat ligt wat moeilijker", stelt hij.

"Na zo lang te hebben samengewerkt met de beste Belgen, wil je daar toch ergens bij blijven aanleunen." Soudal Quick-Step (Evenepoel) of Visma-Lease a Bike (Van Aert) dan? Eind oktober, begin november moet er duidelijkheid zijn.