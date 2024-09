Zou Philippe Gilbert een goede bondscoach zijn? Tom Boonen uit openlijk zijn twijfels

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Heel wat ex-renners worden genoemd als opvolger van Sven Vanthourenhout. Ook de naam van Philippe Gilbert is al gevallen, maar Tom Boonen twijfelt.

Met Serge Pauwels, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke en ook Jan Bakelants werden al heel wat ex-renners genoemd om Sven Vanthourenhout op te volgen als bondscoach. Dirk De Wolf noemt Philippe Gilbert.

"Hij is tweetalig en als reporter voor Eurosport volgt hij de koers op de voet. Hij ook is bevriend met Evenepoel, hij heeft nog met veel van de huidige renners gekoerst", zegt De Wolf bij Wielerclub Wattage.

Boonen twijfelt aan Gilbert

Gilbert werd in 2012 ook wereldkampioen op de weg, hij weet dus wat het is om een titel te pakken. De ex-renner heeft dus bijzonder veel troeven, maar heeft ook geen ervaring als ploegleider of bondscoach.

Tom Boonen twijfelt dan ook aan Gilbert als bondscoach "Renners met goede resultaten worden niet automatisch een goede bondscoach. Vaak is dat omgekeerd", stelde Boonen. Sven Vanthourenhout is daar het perfecte voorbeeld van.

Op de vraag of Boonen zelf ambitie had om bondscoach te worden antwoordde hij kort en krachtig. "Niet bestaande." Hij wordt dus zeker niet de opvolger van Sven Vanthourenhout.