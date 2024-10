📷 Kan dit Mathieu van der Poel overtuigen? Flanders Classics kan hem alleszins een prachtig beeld voorleggen

Een nieuwe manier om Mathieu van der Poel te overtuigen om deel te nemen aan een veldrit is misschien wel uitpakken met een aankomst die een prachtig beeld oplevert. Daar gaat Flanders Classics voor met de Wereldbekercross in Oristano.

Daar gaat de derde Wereldbekermanche van het seizoen door, de tweede in het buitenland. De veldrit in het Italiaanse Oristano heeft een aantal troeven om een type als Mathieu van der Poel te kunnen strikken. Ten eerste is het een nieuwe cross op de kalender. In een wielerwereld met veel monotone accenten kan dat misschien al genoeg zijn om Van der Poel overstag te doen gaan.

Het is in elk geval bekend dat Van der Poel er wel van houdt om nieuwe dingen te doen in het wielrennen. De timing biedt ook mogelijkheden: de cross in Oristano wordt gereden op 8 december 2024. Dan zou Van der Poel aan het crossen kunnen zijn. Bovendien zijn het daar in Sardinië vaak zonnige temperaturen. Het is dus een heel ander decor dan de sneeuw in Val di Sole.

Flanders Classics heeft finish tussen palmbomen in petto

Wat het decor betreft geeft Chris Mannaerts ons ook al een inkijk in wat het precies zou kunnen worden. Hij is cyclocross manager bij Flanders Classics, de organisator van de Wereldbeker veldrijden. Mannaerts deelt op X een beeld van de aankomst in Oristano: een lange laan tussen de palmbomen, met het zonnetje dat ook nog net opkomt.

"Is er een betere finish in het veldrijden?" Mannaerts vraagt het zich af. Hij maakt zo flink reclame voor de Wereldbeker veldrijden en het toerisme in Sardinië. Of het zonnetje ook aanwezig zal zijn als de veldrijders daar in december passeren, is natuurlijk de vraag. Het kan wel niet ontkend worden dat het een aanlokkelijk beeld is om mee uit te pakken.

Van der Poel nog onduidelijk over zijn winter

Benieuwd ook wat Mathieu van der Poel daar van zal denken. De Nederlander heeft nog niet uitgesproken of hij de komende winter gaat invullen met veldritten of niet.