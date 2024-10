📷 Geen rust voor wereldkampioene Lotte Kopecky: van de ene discipline naar de andere

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky zit niet stil na het WK in Zürich. De wereldkampioene op de weg combineerde zelfs twee disciplines op één dag.

Het seizoen van Lotte Kopecky zit er nog niet op na het WK in Zürich, waar ze voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de weg werd. Er staan namelijk nog twee wereldkampioenschappen op haar programma.

Zaterdag komt Kopecky aan de start van het WK gravel, dat van start gaat in Halle en aankomt in Leuven. Voor Kopecky wordt het een primeur, want ze reed nog nooit een gravelwedstrijd. Al brandt ze wel van ambitie.

Baanwielrennen en gravel

Woensdagnamiddag ging Kopecky het parcours van het WK gravel verkennen, liet ze weten op haar sociale media. Dindsdag reed Kopecky nog rondjes op de piste, met het oog op het WK.

Van 12 tot 16 oktober neemt Kopecky namelijk deel aan het WK baanwielrennen in Denemarken. Daar verdedigt ze haar regenboogtrui in de afvallingskoers en de puntenkoers, in het omnium werd Kopecky vorig jaar derde.

In januari pakte Kopecky ook al de Europese titel op de afvallingskoers en de puntenkoers. Samen met Katrijn De Clercq pakte ze zilver in de ploegkoers. Op de Olympische Spelen greep Kopecky naast een medaille in het omnium, ze werd vierde.