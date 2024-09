Lukt het nu ook? Lotte Kopecky staat voor een primeur maar droomt alweer van het allerhoogste

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotte Kopecky pakte zaterdag voor de tweede keer op rij de regenboogtrui op de weg. Zaterdag wil ze daar nog een regenboogtrui bij doen in België.

Na het wereldkampioenschap in Zürich zit het seizoen voor Lotte Kopecky er nog niet op. Zaterdag neemt ze namelijk deel aan het WK gravel in Leuven. Al wordt het voor Kopecky ook een ontdekkingstocht.

"Ik heb in mijn hele leven nog nooit een gravelwedstrijd gereden, maar het wordt leuk", zegt Kopecky bij Cyclingnews. "Ik kijk er naar uit om een ander soort wedstrijd te rijden. Ik heb gehoord dat er naast veel gravel ook veel asfalt is."

WK gravel wordt primeur voor Kopecky

Kopecky gaat deze week nog op verkenning op het parcours van het WK in gravel. "Het zou mooi zijn om nog een regenboogtrui te winnen", droomt Kopecky toch al verder. Naast de weg en de piste zou het een derde discipline zijn waar Kopecky wereldkampioene wordt.

"Het is een doel, maar aangezien ik nooit heb gekoerst op gravel, is het moeilijk om te zeggen waartoe ik in staat ben. Ik wil gewoon genieten van de koers. Maar natuurlijk ga ik proberen om de koers te winnen."

Ook na het WK gravel is het seizoen van Kopecky nog niet afgelopen, in tegenstelling tot Mathieu van der Poel. Van 12 tot 16 oktober neemt Kopecky namelijk deel aan het WK baanwielrennen in Denemarken.