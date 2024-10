Arnaud De Lie doet boekje open over moeilijke periode na zege in Binche-Chimay-Binche

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Arnaud De Lie heeft dinsdag met Binche-Chimay-Binche de afsluiter van het Belgische wielerseizoen gewonnen. De Belgische kampioen voelde zich nochtans niet al te goed tijdens de koers.

Jasper Philipsen moest van te ver zijn sprint inzetten in de straten van Binche, Arnaud De Lie profiteerde van Danny van Poppel die het gaatje probeerde dicht te rijden. In de laatste 100 meter sprintte De Lie naar de zege.

"Pas na drie uur kwam ik er een beetje door. We hebben de wedstrijd met de ploeg wel zeer goed gecontroleerd. In de finale zat ik eerst in het wiel van Tim Merlier en daarna dat van Jasper Philipsen", zei De Lie achteraf.

"Ik wachtte op het moment dat Danny van Poppel zou wegsturen en ging vervolgens naar het wiel van Philipsen. Ik heb mijn sprint goed getimed", blikte De Lie terug. "Ik ben blij met deze zege, want het is mijn eerste overwinning in Wallonië als Belgisch kampioen."

De Lie ziek de voorbije weken

Voor De Lie was winnen in Binche-Chimay-Binche wel een opluchting, na een moeilijke periode. "Ik ben de voorbije weken ziek geweest en heb last gehad aan de longen", stelt de Belgische kampioen.

"Dan moet je vooral mentaal gemotiveerd blijven. Dat deed ik: vorige week heb ik nog vijf uur in de regen getraind. Dat werpt zijn vruchten af." De Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober) en Parijs-Tours (6 oktober) staan ook nog op zijn programma.