OFFICIEEL: Visma-Lease a Bike ziet toptalent vertrekken ondanks contract tot eind 2026

De Noor Johannes Staune-Mittet (22) reed sinds 2021 voor het opleidingsteam van Visma-Lease a Bike, vorig jaar won hij de Giro voor beloften. Dit jaar werd Staune-Mittet prof bij het Nederlandse team en had nog een contract tot eind 2026, maar verlaat de ploeg nu.

Staune-Mittet heeft namelijk een contract tot eind 2027 getekend bij het Franse Decathlon-AG2R. "Dit project geeft mij een geweldige kans om mezelf op de best mogelijke manier te verbeteren. Ik heb voor Decathlon AG2R La Mondiale gekozen om vooruitgang te blijven boeken."

"Ik wil de best mogelijke renner worden, al zal dat op korte termijn nog ter ondersteuning van onze kopmannen zijn. Als de kans zich voordoet, hoop ik zelf goede resultaten te behalen", zegt de Noor nog.

Decathlon-AG2R kondigde ook de komst van Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Callum Scotson (Jayco-AlUla) en Tord Gudmestad (Uno-X Mobility) aan. Zij kregen allen een contract tot eind 2026.

Belg Stan Dewulf kreeg net als Nicolas Prodhomme een contractverlenging tot eind 2026, Pierre Gautherat en Aurélien Paret-Peintre liggen nog een jaar langer vast. Daarmee is het huiswerk van de Franse ploeg klaar.

Met de contractverlenging van Dewulf rijden er ook in 2025 vijf Belgen bij de Franse ploeg. Oliver Naesen, Dries De Bondt, Sander De Pestel en Gianluca Pollefliet hadden nog een contract bij de ploeg.

Nous sommes heureux de vous annoncer la signature de @MittetStaune pour les trois prochaines saisons, jusqu’en 2027 🤝 Bienvenue Johannes !



We are delighted to announce the signing of @MittetStaune for the next three seasons, until 2027 🤝 Welcome Johannes!



🔗… pic.twitter.com/AUCiJIKXaj