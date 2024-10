Wordt zijn uitspraak werkelijkheid? Hoe Gilbert door Evenepoel bondscoach kan worden

Philippe Gilbert steekt zijn ambitie om bondscoach te worden niet meer weg. Zijn goede band met Remco Evenepoel zou hem kunnen helpen om ook de opvolger van Sven Vanthourenhout te worden.

Wie de opvolger van bondscoach Sven Vanthourenhout wordt, moet de komende weken duidelijk worden. Philippe Gilbert, de wereldkampioen van 2012, heeft zich ondertussen officieel kandidaat gesteld.

Wat in het voordeel speelt van Gilbert is zijn goede band met Remco Evenepoel, die ook de komende jaren de Belgische kopman zal zijn. Gilbert is een jeugdidool van Evenepoel en de twee zijn ook vrienden geworden.

Wordt Gilbert bondscoach door Evenepoel?

"Het zou een droom zijn mocht Phil op een dag ploegleider worden bij ons", zei Evenepoel twee jaar geleden bij HLN. Wordt dat straks ook werkelijkheid als Gilbert bondscoach wordt van de Belgische ploeg?

Evenepoel wilde er twee jaar geleden ook absoluut bij zijn toen Gilbert (en Keisse) in Binche-Chimay-Binche zijn allerlaatste koers reed. Het was zijn eerste en enige koers al wereldkampioen in 2022.

De appreciatie van Gilbert was groot, die in 2019 één jaar ploegmaat was van Evenepoel bij Deceuninck Quick-Step. "Ik ben blij dat ik nog naast Remco in het peloton heb mogen rijden."